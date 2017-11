La Serbia chiama Avramovic per le qualificazioni mondiali

Openjobmetis Varese - The Flexx Pistoia 81-73

Ci sarà anche un giocatore della Openjobmetis tra quelli impegnati nelle prossime (e controverse, per motivi di calendario) qualificazioni ai Mondiali di basket. Non nell’Italia del neo-coach Meo Sacchetti, che ha comunicato qualche tempo fa i 24 azzurri (ci sono gli ex varesini Polonara e De Nicolao), bensì nella Serbia.

Il tecnico slavo, il mitico Sasha Djordjevic, ha infatti compreso Aleksa Avramovic nel folto gruppo di giocatori allertati per le gare di qualificazione previste nel periodo tra il 24 e il 27 novembre. Presto per dire se la guardia biancorossa scenderà davvero in campo con la maglia dei vicecampioni europei, ma comunque una bella soddisfazione per un giocatore che in estate rinunciò alla chiamata per la squadra universitaria in modo da svolgere l’intera preparazione con Varese.

Avramovic, 23 anni appena compiuti, in questo primo scorcio di stagione ha giocato 13′ di media a partita con la maglia della Openjobmetis, segnando 6,7 punti con 2,3 rimbalzi e 2 assist a gara. Ottima la sua percentuale da 2, il 72,2%, frutto soprattutto delle penetrazioni nel cuore delle aree avversarie, mentre il tiro da 3 punti resta per il momento un tallone d’Achille (solo 1/15). Il giovane slavo, alla seconda annata a Varese, è risultato decisivo nella gara vinta con Pistoia (18 punti in 18′) ma è stato autore di una buona prova anche sabato sera contro Trento (6 punti con 3/3 e 4 assist).

In questa prima parte di qualificazioni la Serbia di Djordjevic giocherà due partite casalinghe a Belgrado, nell’arena che porta il nome di un mito della Grande Ignis, Aza Nikolic. Venerdì 24 match contro l’Austria, lunedì 27 partita con la Georgia.