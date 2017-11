La sfida ai giovani per riqualificare gli spazi di via Como (con finanziamento)

Una raccolta di idee per ridisegnare e concedere gli spazi della palazzina comunale di via Como, rendere attrattiva Varese per i giovani e incentivare l’esperienza di scambio internazionale fra i giovani.

Sono gli obiettivi del bando pubblicato dal Comune di Varese “Call for Ideas” destinato alle associazioni operative in città che abbiano nel proprio consiglio direttivo o tra i propri associati almeno il 50% di soggetti con età inferiore ai 35 anni.

In particolare, con questo bando specifico che prevede tra finanziamenti da 2500, 1500 e 500 euro, il Comune mira a stimolare processi di riqualificazione di spazi a fini culturali, aggregativi ed economici con particolare attenzione alla zona che si potrebbe definire una”periferia interna” al centro di Varese che corrisponde alla zona Stazioni, via Como e largo Forzinetti, ove è altresì localizzato l’edificio ex scuola Einaudi.

Ma ecco nel dettaglio le tre finalità del bando:

1) Utilizzo degli spazi interni ed esterni della palazzina sita in via Como (ex edificio Einaudi), quale nuova sede degli uffici del servizio Informagiovani/Informalavoro in cui potranno trovare allocazione anche spazi per coworking, aule studio ed altre destinazioni pensate per i giovani, con proposte di attività culturali ed aggregative che potranno essere svolte nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti . A tale proposito si provvede ad allegare la planimetria degli spazi dell’immobile indicato;

2) Individuazione di percorsi ed azioni per favorire l’interesse partecipato su temi culturali, sociali e civici dei giovani residenti a Varese, con particolare attenzione alle realtà di quartiere, e per rendere maggiormente attrattiva Varese per i giovani residenti nel territorio. Si chiede di illustrare la presentazione e lo sviluppo operativo di massimo n° 2 azioni in risposta a tale obiettivo ;

3) Pianificazione e ipotesi di gestione di un progetto che favorisca l’immagine di Varese e l’accoglienza di studenti in mobilità internazionale ed al contempo sia in grado di agevolare la conoscenza da parte di giovani varesini delle opportunità provenienti dall’Europa compresi gli scambi verso altre nazioni. Si chiede di illustrare la presentazione e lo sviluppo operativo di massimo n° 1 azione in risposta a tale obiettivo.