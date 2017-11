La sfida al “labirinto bianco” nel secondo film di CineCime

Continua, con la seconda serata di proiezioni, Cine-Cime la rassegna di film di montagna che la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Colibrì” del CAI (Club Alpino Italiano) di Gallarate , in collaborazione con l’amministrazione comunale di Gallarate realizzano da alcuni anni

La seconda proiezione, organizzata in collaborazione con Trento Film Festival 365 e in calendario mercoledì 15 novembre, è il film The white maze (Matthias Mayr, Austria, 2016). Un’avventura di scialpinismo sul Monte Pobeda, la cima più alta della Siberia orientale

Al termine di un intero anno trascorso ad organizzare, programmare e immaginare possibili scenari avventurosi, Matthias Hauni Haunholder e Matthias Mayr decidono di partire per la loro missione impossibile: essere i primi a sciare sul Monte Pobeda, la cima più alta della Siberia orientale.

The White Maze (“Il Labirinto Bianco”) è stato descritto più volte come una missione impossibile: dirigersi migliaia di chilometri in mezzo alla Siberiaorientale, a centinaia di chilometri da un ospedale, rischiare di perdersi all’interno di un labirinto di neve bianca, con lo scopo di sciare da una grande montagna. Ma alcune “missioni impossibili” valgono la pena di essere tentate, soprattutto quando si è i primi a farlo.

La storia è iniziata quando Matthias ‘Hauni’ Haunholder e Matthias Mayrstavano ritornando dalla loro spedizione a Onekotan, un’avventura unica nel suo genere. Mentre l’aereo volava tornando verso l’Europa sono passati sopra le montagne incontaminate della Siberia. Una di loro era il grande Monte Pobeda, la vetta più alta della Siberia orientale. Un anno dopo, Haunholder e Mayr erano sul campo e l’avventura è ufficialmente cominciata.

Le proiezioni si tengono ogni mercoledì di novembre, alle ore 21.00 presso la sala “Ex-scuderie Martignoni” di Gallarate. L’ingresso è libero.

La rassegna è realizzata con il patrocinio del Comune di Gallarate