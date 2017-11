La sinistra cerca l’unità. “Ripartiamo dal No al referendum”

È stata molto partecipata, nei numeri e negli interventi, l’assemblea del 24 novembre che Articolo Uno Mdp, Possibile, Sinistra Italiana e Socialisti in movimento hanno organizzato per promuovere anche in provincia di Varese “un percorso unitario che, sulla base di contenuti chiari e credibili, costruisca una lista unitaria della sinistra”.

“L’assemblea, che ha eletto i delegati e le delegate che parteciperanno all’incontro nazionale del prossimo 3 dicembre, ha voluto sottolineare che il percorso che abbiamo intrapreso deve rimanere aperto e inclusivo, capace di ascoltare le domande che provengono dalla società e accogliere quanti positivamente si sono battuti in difesa della Costituzione il 4 dicembre del 2016 e chi oggi lotta per il lavoro, i diritti, l’accoglienza” dicono i promotori.

“Vogliamo dunque ripartire dalla sinistra diffusa e dal popolo che si è riconosciuto nel No al referendum costituzionale, una vittoria presto dimenticata, che è invece alla base delle aspettative di migliaia di persone che si sono riconosciute nei valori costituzionali” continuano gli esponenti di Articolo Uno Mdp Possibile Sinistra Italiana Socialisti in movimento.

“Perché democrazia, diritti e difesa del lavoro non possono che marciare insieme. Il percorso avviato, che in provincia di Varese è iniziato già dalla primavera con iniziative comuni sul tema del lavoro e della sua sfrenata precarizzazione, si sta ora estendendo in tutte le città e i paesi della provincia, con la volontà di aumentare ogni giorno una partecipazione reale, che arricchisca il nostro programma e la nostra forza. Con la consapevolezza che se si rafforzano la destra e i populismi elettoralmente, ma anche socialmente e culturalmente, non è perché c’è una forza di sinistra. Ma semmai perché è mancata una sinistra efficace, capace di contrastare le disuguaglianze sempre crescenti, di rimettere al centro il lavoro, i diritti, i salari e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, la tutela dell’ambiente, la conquista di diritti sociali e civili”.