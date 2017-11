La storia di Pierino De Tomasi, il maestro pasticcere raccontato da Marilena Lualdi

Pierino De Tomasi, maestro pasticcere, chissà quante torte ha fatto nella sua vita. Ma questa volta la ciliegina finale l’ha messa la giornalista Marilena Lualdi, che nel libro “Pénsaghi non” ha voluto raccontare la vita di colui che ha fondato la pasticceria Oscar e, giorno dopo giorno, pasticcino dopo pasticcino, dolce dopo dolce, ha scritto una storia dolcissima.

Nelle pagine del volume si può ripercorrere l’avventura professionale di De Tomasi, il suo arrivo in città, la gioventù, la guerra, gli amori, le ricette con il loro segreti e come negli anni tutto sia cambiato tranne il nome della sua pasticceria, oggi condotta dal figlio Osvaldo, dalla nuora Grazia e dalla nipote Silvia e l’amore per mignon, torte e leccornie. E la storia di Pierino non poteva che intrecciarsi con quella della città, tanto che Marilena Lualdi, nel corso delle pagine, ha saputo di volta in volta raccontare anche alcuni scorci della Busto di ieri e di oggi.

Il volume, che conta anche sulla prefazione di Roberto Maroni, Governatore della Regione Lombardia, Emanuele Antonelli, Sindaco di Busto Arsizio e Manuela Maffioli, Assessore alla Cultura di Busto Arsizio, Romeo Mazzucchelli, presidente Ascom Busto Arsizio e Silvio Accomando, Regiù della Famiglia Bustocca, è arricchito da una serie di fotografie che immortalano alcuni tra i momenti più significativi della vita del maestro pasticcere.

«Scrivere la storia del signor De Tomasi è stato molto bello ed emozionate, ma ancor più bello è stato ascoltare i suoi racconti e soprattutto sfogliare i suoi appunti, tantissime pagine scritte rigorosamente a mano – spiega Marilena Lualdi – “Pésanghi non” è poi il primo volume di una collana, perché con i B300 crediamo che Busto Arsizio e i suoi cittadini abbiano ancora molto da raccontare. Insomma questo libro è un po’ un inizio e in quanto tale abbiamo voluto che fosse dolce».

Il volume, il primo della nuova collana ideata dai B300 e denominata IProfili, verrà presentato giovedì 23 novembre alle ore 16 alla Pasticceria Oscar in via Cavallotti a Busto Arsizio. Oltre all’autrice Marilena Lualdi sarà presente anche il protagonista del libro Pierino De Tomasi.