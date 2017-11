La tragedia di Granados, Debussy nelle morse del gelo: la classica racconta la guerra

Le foto di Italia Mondo

Primo appuntamento, questa sera, giovedì 2 novembre, per il festival “Spirto Gentil”, promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro e dedicato quest’anno alla memoria della Prima Guerra Mondiale.

Si parte con il “Concerto solista per pianoforte” di Francesco Pasqualotto, con musiche di E. Granados, C.A, Debussy, B. Bartòk, F. Chopin.

«Questi compositori hanno vissuto in diverso modo il tragico avvenimento della Grande Guerra: Granados, ad esempio, morì affondato da un U-Boat tedesco al ritorno da un concerto, mentre Debussy era a Parigi e si trovò in difficoltà a causa del freddo per il razionamento del carbone. Chopin è stato ovviamente estraneo alla Prima Guerra Mondiale ma è stato incluso nel programma perché i compositori per pianoforte guardarono a lui come modello di scrittura musicale per esprimere i loro sentimenti di fronte alla guerra in corso. È stato quindi, in qualche modo, loro maestro ideale» (nella foto: il piroscafo Sussex, su cui viaggiava Granados, affondato sulla Manica, in rotta verso Dieppe).

Francesco Pasqualotto è il direttore artistico del Festival Spirto Gentil. Di lui parla così Bruno Canino: «è un artista sincero, dotato di intelligenza, ottime dita e felicità nel suono». Gallaratese, si diploma in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio Verdi di Milano, sotto la guida di Maria Grazia Bellocchio. Ha all’attivo diverse incisioni discografiche e registrazioni di concerti presso la Radio Vaticana. Insegna pianoforte all’Istituto Musicale “Vittadini” di Pavia e all’Istituto Musicale Puccini di Gallarate.

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 3 novembre ore 11:00 (per le scuole).

CONCERTO – LEZIONE PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: “MUSICA E GUERRA”

Musiche di E. Granados, C.A, Debussy, B. Bartòk, F. Chopin.

Al piano: il maestro Francesco Pasqualotto.

Venerdì 3 novembre ore 21:00

CONCERTO PER PERCUSSIONI E PIANOFORTE A 4 MANI

Elio Marchesini (percussionista del Teatro alla Scala di Milano).

Duo Maclè (Sabrina Dente, Annamaria Garibaldi).

Musiche di C. Corea, I. Stravinsky, G. Gershwin.

Sabato 4 novembre ore 21:00

CORO ALPINO “AI PREAT”

Direttore Marco Puricelli

TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO PRESSO IL TEATRO DEL POPOLO

VIA PALESTRO, 5 – GALLARATE

CON INGRESSO LIBERO

– Vicolo del Prestino, 2 – 21013 Gallarate (VA)

cctmg@libero.it – www.cctmg.it