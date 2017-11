La Varesina perde un suo tassello storico: Max Di Caro dà l’addio al calcio

Una decisione dovuta a un problema agli occhi. La Varesina calcio da oggi non potrà più contare, quanto meno in campo, su uno dei suoi pezzi più importanti: Max Di Caro. Il centrocampista e capitano delle Fenici, protagonista della scalata della società di Venegono Superiore in questi anni fino alla Serie D, non potrà più giocare.

Il fratello maggiore dei Di Caro – Matteo, il più piccolo, è il direttore generale della Varesina – non lascerà però il mondo del calcio, continuando a dare il proprio contributo alla causa rossoblu anche in società.

Questo il comunicato ufficiale della Varesina:

Un problema agli occhi, diventato sempre più limitante negli ultimi mesi, è la causa del prematuro, imprevisto e triste addio al calcio di una delle nostre colonne portanti, uno dei nostri capitani, Max Di Caro.

Il calciatore, ma soprattutto l’uomo che più di tutti ha incarnato, rappresentato e portato in campo lo spirito della Varesina. Sacrificio, grinta e un cuore grande, per la SUA maglia, per la SUA società, per la SUA famiglia. Max lascerà il campo, ma dalle sue parole emerge forte la voglia di continuare a essere protagonista per la Sua Varesina.

“Cercherò di portare il mio contributo alla mia amata Varesina in altre vesti, affiancando persone eccezionali e professionisti esemplari che stimo tanto, a disposizione di chiunque voglia utilizzare la mia passione per questo sport all’interno della società. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi 25 anni di calcio giocato, a partire dalla mia famiglia, fino ad arrivare ai miei compagni e a tutte le persone incontrate nel mio percorso.

Grazie di cuore a tutti, Max”

La società tutta lo ringrazia per il cuore che ha sempre messo in campo, sperando possa essere stato e sia ancora un esempio positivo per i giovani della prima squadra e del settore giovanile.