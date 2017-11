La Varesina sfida la capolista, il Chieri per la Caronnese

caronnese calcio

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Sarà una domenica molto delicata per gli equilibri del girone A di Serie D. Doppia sfida interna per Caronnese e Varesina, che avranno di fronte avversari decisamente ostici.

CARONNESE – CHIERI

Dopo il successo in casa del Borgosesia, un’altra piemontese sulla strada della Caronnese. A Caronno Pertusella arriverà il Chieri, che arriva da un ottimo successo 3-1 sulla Pro Sesto nel turno infrasettimanale. La squadra di Aldo Monza però dovrà proseguire a macinare punti per restare nelle zone alte della classifica e, per una domenica, tiferà Varesina.

VARESSINA – GOZZANO

A Venegono Superiore arriva la capolista. Turno molto duro per la Varesina, che dopo la vittoria di Casale spera di uscire indenne anche dall’attacco della prima della classe. Anche se prive di mister Marzio, squalificato dal giudice sportivo tra molte polemiche, e fenici proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del Gozzano, dando così una mano alla CAronnese nella corsa al primo posto.