“La vecchiaia può attendere”: i pensionati Cna si danno alla salute

Comincerà con un anteprima l’anno di attività di CNA Pensionati.

Venerdì 24 novembre 2017, alle 15.00 nella sede di Cna Varese in via Bonini, CNA pensionati organizza un incontro con la biologa e nutrizionista Giulia Galtarossa sull’importanza di una corretta alimentazione per mantenere una buona salute in vecchiaia.

L’incontro fa parte di un ciclo, dal titolo “La Vecchiaia può attendere” che si estenderà durante l’anno 2018 e che prevede altri tre convegni, a marzo, giugno e ottobre. Il primo sarà dedicato al cuore, e si intitolerà “Cuore e Ictus, sappiamone di più”. Il secondo sarà un check up, con misurazione di pressione arteriosa e glicemia e consigli del diabetologo, mentre l’ultimo incontro sarà con il neurologo in un incontro su “Alzheimer e malattie degenerative“.

«Abbiamo voluto dedicare al tema Salute l’attività dell’anno 2018 – spiega Graziella Marcolin, Presidente di Cna Pensionati Varese – con un taglio informativo ma non didattico, dove medici specializzati nelle diverse discipline ci daranno consigli utili e di facile applicazione nella vita quotidiana e noi siamo certi che con questi suggerimenti “la vecchiaia può attendere”».

Al ciclo degli incontri si affiancherà nell’anno prossimo la consueta attività del gruppo, che prevede viaggi, attività sportive, incontri nelle scuole, sfide di burraco e persino una gara di torte.