Laboratori per famiglie al Parco del Lura

Laboratorio per famiglie al Parco Lura, domenica 19 novembre ore 15.00 presso il centro biodiversità, bia Brianza a Lomazzo.

Il freddo si avvicina e la natura rallenta i suoi ritmi. Diventa difficile per gli uccelli trovare cibo e per questo vengono costruite delle mangiatoie da posizionare sul davanzale di casa, in giardino o sugli alberi.

Gli educatori di Koinè, cooperativa sociale che gestisce il centro biodiversità al Parco Lura, organizzano un laboratorio aperto alle famiglie.

I posti sono limitati, è necessario iscriversi, il costo a testa è di 7 euro:

centrobiolura@koinecoopsociale.it