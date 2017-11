A maggio 2017, in via Piave 113/a a Olgiate Olona è stata inaugurata la Cartoleria l’Albero Azzurro, non una semplice cartoleria ma un vero e proprio punto di incontro per tutti i bambini e i ragazzi che hanno voglia di esprimere la propria creatività e soddisfare ogni loro curiosità.

Silvana ed Eva, mamma e figlia, titolari della cartoleria, da sempre appassionate e amanti dei bambini e del loro piccolo e sofisticato mondo, offrono la possibilità ai genitori di lasciare all’Albero Azzurro i propri figli per qualche ora, avendo la certezza che impareranno cose nuove divertendosi.

È fitto il calendario di eventi, corsi e laboratori didattici e creativi proposti per intrattenere i bambini dai quattro ai dodici anni, mentre mamma e papà possono occuparsi delle loro faccende; un’idea innovativa e di grande supporto per le famiglie, che hanno un luogo dove lasciare in tutta serenità i propri bambini.

Alla Cartoleria L’Albero Azzurro, nulla è stato lasciato al caso e per favorire l’accesso a mamme con passeggini e a persone diversamente abili, sono stati realizzati tutti i servizi necessari ed è stata individuata un’area parcheggio dedicata.

Silvana ed Eva sono entusiaste dell’avventura intrapresa e lo trasmettono attraverso la loro cordialità e affidabilità, accogliendo i clienti con competenza e mettendo particolare attenzione nell’attività di supporto alla scelta dei prodotti.

La scelta dei materiali presenti in negozio non è mai casuale e sugli scaffali si trovano libri di narrativa educativi e giocattoli didattici che servono a stimolare l’apprendimento, la motricità e la creatività dei bambini.

Gli amanti dei giocattoli in legno, infine, potranno rifarsi gli occhi e scegliere fra numerosi articoli da regalare ai propri bambini.

Per restare informati sul calendario delle attività, sulle promozioni e sulle novità, mettete “mi piace” alla pagina Facebook.

Cartoleria l’Albero Azzurro

Via Piave 113/a, Olgiate Olona

Tel. 3914312316

cartolerialalberoazzurro@gmail.com

Orari di apertura

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30

Dal martedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

Lunedì mattina chiuso