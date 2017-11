L’allarme del Ponte del Sorriso: “Occhio ai truffatori, ecco come riconoscerli”

Purtroppo, soprattutto con l’avvicinarsi del Natale, spuntano truffatori che si spacciano per volontari di una o dell’altra associazione. Questa volta l’allarme arriva dal Ponte del Sorriso.

“Nei giorni scorsi -si legge in una nota diffusa dall’associazione- alcune persone in piazza Repubblica all’uscita del posteggio delle Corti hanno raccolto fondi a nome de Il Ponte del Sorriso, senza né esserne volontari e né averne l’autorizzazione. Inoltre usavano toni ed atteggiamenti maleducati”.

Proprio per questo “occorre sensibilizzare i cittadini e focalizzare l’attenzione sul fatto che quando un’associazione o una fondazione seria organizza una raccolta fondi pubblica, solitamente si rende identificabile con una postazione di riferimento autorizzata dal Comune, un gazebo, un tavolo e cartellonistica, in modo ben visibile e controllabile dalle forze dell’ordine. Generalmente, poi, le raccolte fondi vengono pubblicizzate sul sito oppure su Facebook”. Diffidate dunque delle persone che si muovono libere ed in modo itinerante sul suolo pubblico, con opuscoli o quant’altro in mano.