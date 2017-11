L’alternanza scuola lavoro è un’opportunità per il Paese

L’alternanza scuola lavoro è sicuramente il tema del momento, soprattutto alla luce dei dati incoraggianti sulla crescita e la ripresa del Paese. Il prossimo 23 novembre al Centro Congressi De Filippi si terrà un convegno sull’argomento che coinvolgerà gli studenti dell’Isiss Daverio-Casula, del Liceo classico Cairoli, del Liceo scientifico Ferraris, dell’Isis di Bisuschio e dell’istituto De Filippi. (nella foto il Convegno giovani e lavoro alla Biblioteca della Frera di Tradate)

La Legge sulla “Buona scuola” prevede che dirigenti scolastici e imprenditori si coordinino per consentire ai giovani di verificare le realtà del mondo lavorativo. Gli istituti tecnici devono dunque prevedere in questo senso ben 400 ore per alunno nel corso dell’ultimo triennio, mentre i licei solo, si fa per dire, 200 ore.

L’ESEMPIO TEDESCO

Non abbiamo inventato nulla perché il cosiddetto sistema duale è un percorso di formazione, integrato tra scuola professionale e azienda, in vigore da tempo in Germania e anche in Svizzera, che ha dimostrato di garantire agli studenti di accedere velocemente al mondo del lavoro. Non è un caso che in Germania la disoccupazione giovanile è nettamente al di sotto della media europea.

La prospettiva del lavoro non è però l’ultimo dei vantaggi del “Dual Studium”. L’altro è che entrato nell’azienda, al giovane non si precludono le porte dell’università.

L’INGRESSO IN AZIENDA VA PREPARATO

«Prima di mandare uno studente in azienda – spiega il consulente Antonio Martina organizzatore del convegno – è indispensabile che gli vengano esplicitamente dichiarate e insegnate le regole di base del comportamento, compreso il bon ton, per poi indirizzarlo concretamente sulle competenze di cui tutti parlano spesso anche con grande incoerenza».

QUALI COMPETENZE

L’aspetto delle competenze è un tema delicato perché spesso c’è poca chiarezza sul loro significato strategico e soprattutto sulla loro valutazione. «Quando si parla di competenze – continua Martina – si intende un insieme di comportamenti applicati e osservabili che creano un vantaggio competitivo per l’organizzazione. E tra le competenze rientrano conoscenze, abilità e modi di agire. A loro volta le conoscenze e le abilità costituiscono le cosiddette competenze hard, mentre i modi di agire quelle cosiddette soft».

I problemi riguardano spesso le competenze soft perché fanno leva su attitudini soggettive su cui è difficile lavorare. «Il gioco di squadra, la proattività, la flessibilità e rapidità, la partnership con il cliente, la comunicazione e persuasion – conclude il consulente – sono modi di agire applicati e quindi osservabili. In questi casi non si puo’ valutare il lavoratore con dei numerini ma occorre spiegare bene di cosa si sta parlando e descrivere almeno quattro indicatori comportamentali che vanno dal non possesso all’eccellenza».

IL CONVEGNO DEL DE FILIPPI

Il terzo convegno Giovani del 23 novembre, che si terrà al Centro Congressi De Filippi di Varese, inizierà alle ore 9 e prevede la partecipazione di addetti ai lavori tra cui il provveditore agli studi Claudio Merletti, Giovanni Baggio, rettore del Collegio De Filippi, Giacomo Mazzarino, dirigente nuove opportunità della Camera di Commercio, Mario Canziani, presidente Gruppo, Salvatore Consolo, dirigente Liceo Cairoli di Varese, Maurizio Tallone, dirigente ISIS Valceresio, Nicoletta Pizzato, dirigente ISISS Daverio-Casula di Varese, Cesare Chiericati, giornalista, Antonio Martina, consulente organizzatore del convegno e coautore del libro “Lavorare è difficile” (Franco Angeli), Christian Spada di Confesercenti, Celeste Taiano di Federalberghi, Laura Ballestra dell’università Liuc. Interverranno portando le loro esperienze gli studenti Stefano Cadoni, Aurora Torregrossa, Broggi Lorenzo, La Fortezza Nicole, Dal Bosco Simone, Giada Tosato, Giacomo Spinelli, Martina Mannarino, Alessandro Benedetto, Beatrice Plebani.