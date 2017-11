L’annuncio: “Varesenews cambia casa”

Continuare a sognare è la regola migliore per chi si affeziona a un giornale. Lo stesso vale per una radio o una trasmissione televisiva. Funziona in questo modo anche per il web.

L’aveva affermato anni fa un caro collega che lavorava ad una radio privata: “Puoi innamorarti di una voce, ma poi sono affari tuoi. Perché appena vai a conoscere il posto dove lavora, ti cadono le braccia”.

E aveva ragione: le redazioni, parliamoci chiaro, sono un grande casino.

E lo era anche Varesenews nella sua prima edizione, quella casereccia, anzi, quasi da osteria, al primo piano sopra al Ciroclino di via Sant’Imerio.

Dieci persone nemmeno che ci lavoravano, un telefono. Carta dappertutto. Divanetti, già citati nell’amarcord di questi giorni, su cui era presente un campionario degno dell’archivio dei Ris.

Un bagno, in fondo al corridoio, due finestre e un terrazzo quasi sempre impraticabile.

Il contorno era fatto di mouse, tastiere, schermi non sempre all’altezza delle aspettative e un’agenda coi numeri di telefono utili con la copertina di cartone che aveva un nome irripetibile, di un colore indefinito da quante volte era stata aperta.

La redazione di Varesenews era questa, con la sua polvere e i suoi cassetti, con le chiavi nascoste nel cassetto della pizzeria, i divieti di fumare, le sedie rosse senza un bracciolo e i tavoli dell’Ikea.

Poi, un bel giorno: si cambia sede.

Era il 24 novembre del 2000 e alle 15 avvenne il grande giorno in cui la redazione si trasferì. L’annuncio venne dato a pagina 3 di “VareseNews Mese”.

A guardarlo adesso, col bianco e nero e il grassetto, viene da ridere. In tanti, fra i nostri lettori più agée, lo ricorderanno di sicuro, quel giorno.

E si ricorderanno del Circolino, vera redazione del giornale.



Dopo quella sede – via Gallarate 58, a Gazzada Schianno, presso la Elmec, tutta un’altra storia – ne arrivò una terza, quella attuale, poco lontano. E domani chissà.

Sarà anche questo, di sicuro, uno dei tanti pensieri che faremo tutti insieme giovedì sera durante l’incontro per i vent’anni del giornale.

#VentiDiNoi

