L’Associazione Parkinson Insubria festeggia 10 anni di attività

In occasione della Giornata Nazionale contro il Parkinson, l’Associazione Parkinson Insubria di Cassano Magnago organizza un evento per celebrare 10 anni di attività a fianco dei malati di Parkinson. Dieci anni in cui l’Associazione è sempre più diventata un punto di riferimento per tutti i malati, il cui numero purtroppo è in c ostante crescita con uno spaventoso esordio anticipato della malattia.

As.P.I. ha pensato di organizzare una serata, non solo per ripercorrere i momenti più significatvi di q uesti dieci anni, ma anche per sottolineare come la condivisione, il confronto e lo stare insieme possano essere di grande aiuto nell’affrontare le problematiche di questa patologia degenerativa.

L’evento si terrà al Teatro San Carlo (Oratorio Santa Maria) a Cassano sabato 25 novembre alle ore 20.45 e prevede la partecipazione di Luca Guenna, dellla Scuola di Danza, ‘Balance Academy’ del gruppo teatrale ‘Follie d’Artista’ Sarà riservata una parentesi importante allla tangoterapia, che è stata molto seguita ed apprezzata da parte di tutti i Soci . È prevista infatti la partecipazione dei Docenti della Scuola di Tangoterapia ‘Riabilitango asd, che non solo spiegheranno i benefici di questa terapia, ma ci regaleranno anche una loro esibizione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cassano Magnago e l’ingresso è gratuito.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Parkinson Insubria Onlus di Casano Magnago.