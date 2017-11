Con l’Avis in biblitoeca Frera per “I dialetti del territorio”

Giovedì 30 novembre si terrà a Tradate, presso la Biblioteca Frera alle ore 20.30, un incontro organizzato da AVIS Tradate sul tema “Riscoprire le nostre radici attraverso i dialetti del territorio”.

Avis, che promuove il dono del sangue come personale atto di solidarietà, propone iniziative sociali per cittadini e territorio. Quella di giovedì 30 novembre è dedicata alla riscoperta delle tradizioni locali attraverso il dialetto, declinato secondo le ‘parlate’ specifiche del territorio varesino, milanese e valle olona. Interverranno cinque poeti ‘dialettali’ ed il Gruppo Folkloristico Bosino di Varese con canti e musiche della tradizione. Non mancheranno intermezzi musicali eseguiti da due brave violiniste. Chi parteciperà avrà l’occasione anche di sentire declamare alcune terzine in dialetto tradatese della Divina Commedia, tratte dall”Inferno’, interamente ‘tradotto’ da uno dei poeti presenti. Modera Franco Negri, giornalista e presidente Avis Tradate.