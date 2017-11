Lavori in corso al palazzetto: il “cubo” è in arrivo

Disputata l’ultima partita casalinga di novembre (ahinoi, persa contro Sassari), spedita la squadra ad allenarsi in altre palestre della provincia, a Masnago sono iniziati i lavori necessari per l’installazione del grande “cubo” che cambierà in maniera evidente il panorama interno del PalA2a.

In questi giorni gli operai stanno predisponendo gli argani con i quali saranno sollevati i quattro grandi schermi a led e gli altri elementi che compongono l’innovativa struttura da posizionare al di sopra del parquet. Terreno di gioco che, adeguatamente protetto, ospita in questo momento una grande piattaforma della ditta Civelli con la quale gli addetti raggiungono il soffitto del palazzetto.

In questi giorni sono inoltre stati effettuati altri lavori preparatori per ospitare il cubo quali il riposizionamento degli altoparlanti dell’impianto audio e quello delle luci che illuminano il campo di gioco. A inizio settimana dovrebbero quindi arrivare le varie parti del tabellone, montato a terra e poi sollevato e sistemato alla giusta altezza.

Le previsioni sono quindi confermate: dalla partita interna del 10 dicembre, contro Capo d’Orlando (giorno in cui tornerà a Masnago da avversario Eric Maynor) la novità sarà pronta per essere sfruttata da società e tifosi. Il match sarà sponsorizzato da Tigros, l’azienda che ha anche sponsorizzato l’acquisto del nuovo strumento multimediale che – promettono da Pallacanestro Varese – avrà enormi potenzialità. A comandare il “cubo” ci sarà una vera e propria postazione regìa che comanderà filmati, telecamere dedicate, grafiche studiate per i vari momenti della partita, spot pubblicitari e naturalmente tutte le informazioni e le statistiche sul match in corso. Un piatto molto ricco che è allo studio, in questo periodo, per poter essere “gustato” al meglio.