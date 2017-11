Lavori in corso, limitazioni notturne in superstrada

Anas comunica che, da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre, solo in orario notturno compreso tra le 00.00 e le 5.00, sulla strada statale 336 dir “dell’aeroporto della Malpensa” sarà chiusa la rampa di svincolo di accesso al Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, al km 0,400 in direzione A8, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Il traffico diretto al Terminal 2 sarà deviato sullo svincolo del Terminal 1, al km 4,750 della statale 336 dir “dell’aeroporto della Malpensa”.

Il provvedimento si rende necessario per consentire, nell’ambito dei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa, la sostituzione delle attuali barriere new jersey posate intorno al perimetro della nuova stazione ferroviaria con nuovi guardrail.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in `App store` e in `Play store`. Inoltre si ricorda che il servizio clienti `Pronto Anas` è raggiungibile chiamando il numero verde, gratuito, 800 841 148.