Lavori notturni sulla superstrada 336

Anas comunica che, per consentire lavori di adeguamento degli impianti tecnologici di alcune gallerie secondo le normative in materia di risparmio energetico, dalle ore 6.00 venerdì 1 dicembre fino alle ore 24.00 di lunedì 30 aprile 2018, sulla strada statale 336 dir “dell’aeroporto della Malpensa”saranno chiuse – non simultaneamente – le corsie di marcia e/o di sorpasso delle carreggiate nord e/o sud, tra il km 4,100 e il km 12,000, nei comuni di Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Vanzaghello, Castano Primo, Buscate, Cuggiono, Inveruno e Mesero, nelle province di Varese e Milano.

(foto d’archivio)

In particolare, saranno chiusi: tratti saltuari della corsia di sorpasso lungo il tratto all’aperto compreso tra il km 4,100 e il km 12,000; la corsia di marcia in corrispondenza della galleria “Malpensa V”, dal km 5,400 e il km 5,800; la corsia di marcia della galleria “Malpensa VIII”, dal km 9,200 al km 9,600; la corsia di marcia e/o di sorpasso in corrispondenza della galleria “Brighenti”, dal km 10,000 al km 10,700 (Lonate Pozzolo). Inoltre, in direzione sud verrà parzializzata la corsia di decelerazione del sottopasso “Terminal 1”, in corrispondenza del km 5,100.

