Lavori sulle corsie, occhio alla superstrada

busto arsizio svincolo superstrada malpensa chiusura

Occhio ai cantieri in superstrada: dopo una pausa nelle settimane passate (anche a seguito delle polemiche), è previsto un nuovo round di lavori sulla Statale 336 per Malpensa.

Da martedì 7 a lunedì 27 novembre, spiega Anas, lungo la strada statale 336 dir “dell’aeroporto della Malpensa” saranno attivi in entrambe le direzioni un restringimento di carreggiata e la chiusura della banchina pavimentata, dal km 0,500 al km 1,350, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Nelle sole ore notturne comprese tra le 21.30 e le 5.30 sarà chiusa alternativamente la corsia di marcia o di sorpasso, mentre la chiusura della banchina pavimentata sarà attiva in orario continuato per tutto il giorno.

I provvedimenti sono necessari per consentire i lavori di rinforzo strutturale alla pila centrale, sostituzione degli appoggi e risanamento del calcestruzzo e dell’acciaio delle spalle dell’impalcato. Gli interventi rientrano nell’ambito dell’adeguamento sismico del sovrappasso ubicato al km 12,000 della statale 336 “dell’aeroporto della Malpensa”. Nelle aree interessate dai lavori sarà in vigore il limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso, anche sulla carreggiata in direzione A4 dal km 0,500 al km 1,350.

Qui trovate tutte le indicazioni sui cantieri in autostrada A8, autostrada A26, superstrada 336.