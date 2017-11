Il lavoro in catena di montaggio è usurante. Il Governo ne tenga conto

La legge di bilancio preoccupa i lavoratori, soprattutto la parte che riguarda la riforma delle pensioni. A Cassinetta, lunedì 13 novembre, hanno scioperato circa 1.400 dipendenti di Whirlpool con blocco dell’ingresso principale, presidi e cortei per le vie di Cassinetta per l’intera giornata.

«Le lavoratrici ed i lavoratori di Whirlpool – scrivono in una nota le rsu Matteo Berardi (Fiom), Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei Laghi) e Chiara Cola (Uilm) – con un’ assemblea informativa ed una protesta sui cancelli hanno scioperato contro l’assenza in Finanziaria di provvedimenti strutturali in materia di tutela pensionistica dei lavoratori giovani e meno giovani, donne, previdenza complementare e al meccanismo dell’aspettativa di vita».

«La forte preoccupazione dei lavoratori – continua la nota della rsu – oltre all’innalzamento dell’età pensionabile è anche dettata dal fatto che la categoria dei meccanici da parte del governo non è stata ritenuta come lavoro gravoso, non considerando che la maggior parte delle nostre attività si svolgono in catena di montaggio. Inoltre uno dei punti da chiarire è la ricaduta di un eventuale innalzamento dell’età pensionabile rispetto ai lavoratori tecnicamente “esodati”».

La rsu di Whirlpool rimane in attesa dell’incontro tra Governo e parti sociali, previsto per sabato 18 novembre, per decidere ulteriori iniziative di protesta.