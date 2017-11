Le bande si esibiscono in favore della Fondazione Ascoli

Tradizionale appuntamento con le “Bande in Concerto”, che quest’anno si esibiranno in un grande spettacolo di musica e solidarietà domenica prossima, 12 novembre, al Pala2A di via Manin a Varese.

L’evento, promosso dalla Fondazione Giacomo Ascoli in collaborazione con la Pallacanestro Varese, l’Anbima (Associazione Nazionale Bande) Delegazione di Varese, il Lions Club International Distretto 1 e la Federazione Italiana Danza Sportiva, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione e sostiene il progetto di ristrutturazione del Day Hospital oncoematologico pediatrico “Giacomo Ascoli”, attivo presso l’Ospedale del Ponte, e la ricerca scientifica nella cura dei linfomi pediatrici.

Quest’anno prevede la partecipazione straordinaria della giovanissima pianista ANNA CATERINA BINDA, oltre a quattro rinomate formazioni bandistiche che si esibiranno in un programma variegato e coinvolgente, spaziando dalla musica sinfonica al musical.

I biglietti sono reperibili presso la sede della Fondazione, all’indirizzo sotto indicato, presso lo studio dell’avvocato Maria Grazia Ponti a Busto Arsizio, in via Burigozzi 2, o direttamente alla biglietteria del PalaWhirlpool, dalle ore 20 del 12 novembre, a costi variabili dai 5 ai 20 euro.