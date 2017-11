Le Cantine Coopuf ripartono con una super serata punk

Tempo libero generica

E’ ripartita in pieno l’attività delle Cantine Coopuf. Dopo l’annullamento delle serate dello scorso fine settimana, per motivi legati a questioni burocratiche, lo spazio di Via De Cristoforis è pronto a ripartire con diversi eventi che riempiranno il sabato sera varesino per tutto l’inverno fino alla primavera.

Questa sera, sabato 4 novembre, alle 21 e 30 appuntamento con la rassegna #SottoInteso che presenta una punk-night d’eccezione con tre tra i progetti più pazzi in circolazione: si comincia alle 21.30 con “Nonna Lona and Lucifero”, l’unico progetto musicale della provincia di Varese (e probabilmente in tutta Italia) che vede sul palco una nonnina terribile di 90 anni con suo nipote, impegnati a cantare le grandi canzoni della tradizione popolare lombarda, sporcate da una punta di punk/rock ma soprattutto da tanta ironia.

Dopo di loro, dalle 22.30 circa, i Bananapunk, band nata nel 2016 con l’intento di riprendere e sconvolgere tutta quella serie di brani che hanno caratterizzato la scena punk italiana di fine anni ’90, inizio ’00 e creare scompiglio sui palchi, con l’aiuto di gag, maschere e oggetti di scena improbabili. In chiusura di serata “The PinkoPallino Gang Bang”, progetto capitanato da Lucius, e che spazia dal punk allo ska e al cantautorato.

Domenica invece, l’appuntamento è all’ora dell’aperitivo dell’accoglienza “Teranga”. Dalle 17 e 30 ci si incontra tra popoli e culture diverse per raccontarsi confrontarsi esprimere opinioni sulla bellezza e sulle difficoltà dell’accoglienza e dell’essere accolti.