“Dopo le dimissioni di Beraldo la maggioranza è finita”

«Le deleghe rimesse dal consigliere comunale Beraldo dimostrano una cosa sola: la maggioranza che attualmente amministra il Comune di Azzate non esiste più e bisogna prenderne atto proponendo una nuova idea di governo del territorio. A questo proposito credo sarebbe bene che venisse indetto un Consiglio comunale urgente per valutare l’effettiva tenuta dell’amministrazione». Dal Pirellone, lo afferma Emanuele Monti, consigliere della Lega Nord in Regione Lombardia, commentando la decisione del capogruppo di maggioranza Gianmarco Beraldo di rimettere le deleghe.

«Il tempo per un cambio di passo è ormai maturo – spiega l’esponente del Carroccio lombardo – e Azzate ha urgenza e bisogno di un ritorno della Lega Nord al governo del paese, per rimettere le cose a posto, amministrare bene e fornire la stabilità necessaria e che i cittadini meritano. Da azzatese intendo impegnarmi e offrire il massimo del sostegno alla lista della Lega che si formerà nei prossimi mesi, in vista delle amministrative che si terranno nel 2018. In questo senso si sta anche lavorando ad una civica, senza simboli di partito, capace di catalizzare il meglio della società civile, da affiancare al Carroccio alle prossime elezioni».

«La Lega Nord può tornare a governare il Comune e ha tutte le carte in regola per farlo bene. Per questo motivo – conclude Emanuele Monti – intendo portare più Lombardia ad Azzate, fornendo il mio supporto logistico e le mie idee al servizio del movimento che rappresento ma soprattutto degli azzatesi».