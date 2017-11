Foto varie

Venerdì 10 novembre il CAI Luino con la collaborazione del Gruppo Archeologico Luinese propone presso il Punto d’incontro del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (via Pietro Valsecchi 21), alle ore 21, la conferenza “La memoria della pietra. Le incisioni rupestri nella Comunità Montana Valli del Verbano”, a cura del dott. Stefano Torretta (Gruppo Archeologico Luinese).

La serata vuole essere una promozione al nostro territorio evidenziando testimonianze storiche-culturali per lo più sconosciute ma che meriterebbero più attenzione. Un grande lavoro di catalogazione è stato fatto in questi ultimi anni da tre Soci del CAI Luino Silvio Colombo, Sergio Peduzzi, Gianluigi Campoleoni per permettere a tutti gli interessati ed in particolare alle Amministrazioni la conoscenza di questi reperti con la speranza che in futuro vengano protetti e valorizzati. A breve tutti i dati saranno messi in rete e visualizzati gratuitamente sul sito www.cailuino.it.

Le incisioni rupestri, presenti in buon numero all’interno della Comunità Montana Valli del Verbano, rappresentano una finestra verso un lontano passato – circa 3000 anni fa – scarsamente rappresentato dai ritrovamenti archeologici effettuati sul terreno. L’arte rupestre del nord del Verbano ci parla, seppur in modo non preciso e definitivo, delle antiche popolazioni che abitavano queste valli, della loro religiosità profondamente legata al territorio ed alla natura.

Le coppelle, le croci, i piediformi, nonché le affascinanti incisioni figurate del masso di Piero e del Masso Altare di Montegrino, benché non comparabili con lo splendore della cultura figurativa della Valle Camonica, rappresentano un patrimonio troppe volte accantonato o addirittura dimenticato, mentre in verità sono l’ultima memoria, ancora oggi fisicamente presente sul terreno, degli antichi progenitori delle genti che abitano le Valli del Verbano.

Le coppelle, le croci, i piediformi, nonché le affascinanti incisioni figurate del masso di Piero, di quello della Ca' Moga e del Masso Altare di Montegrino

L’ingresso libero e gratuito .