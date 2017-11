Le luci natalizie di Leggiuno si faranno

Le lucine di Leggiuno si faranno. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, gli organizzatori e l’amministrazione comunale hanno trovato un accordo e venerdì 8 dicembre, alle 18, inaugureranno ufficialmente la manifestazione.

Il piccolo paese di Leggiuno si prepara dunque ad ospitare una della manifestazioni più partecipate in provincia, durante il periodo natalizio. Un’istallazione di mezzo milione di lucine, in un percorso colorato in un’atmosfera magica che farà piacere a grandi e piccini.

La bellezza però non basta e una manifestazione che richiama un flusso turistico di migliaia di persone ha bisogno di un’organizzazione importante, che garantisca anche sicurezza e viabilità. Proprio quest’ultimo era stato il punto su cui non avevano trovato un accordo giunta e organizzatori, per lo più per una questione di costi e orari. «Abbiamo fatto diverse riunioni e abbiamo trovato un accordo», spiega Fabio Betti, organizzatore dell’evento.

La gestione della sicurezza e della viabilità farà capo all’amministrazione comunale che metterà in campo anche i volontari delle associazioni del paese e al protezione civile. «Non abbiamo mai messo in dubbio la nostra collaborazione su questo aspetto, anche perchè di nostro competenza. – sottolinea il Sindaco Giovanni Parmigiani –. Per quanto riguarda la viabilità abbiamo fatto un piano e cercheremo di fare in modo che ci sia il meno disagio possibile per i cittadini e per i visitatori».

La Polizia Locale sarà presente, a carico degli organizzatori, «ma con una tariffa che rientrano nell’ordine di grandezza di qualcosa di sostenibile, al contrario di come sembrava all’inizio» continua Fabio Betti.

Un altro punto su cui era nata la discussione era la necessità di avere cartelli stradali e l’amministrazione comunale si è mossa per averli in prestito da altri comuni. Insomma, diversi punti tecnici hanno messo in crisi la manifestazione ma dopo giorni di incontri si è trovato un accordo e l’evento si farà.

La prima accensione delle lucine avrà luogo dunque venerdì 8 dicembre dalle ore 18.00. L’attrazione principale di quest’anno sarà la rivisitazione della grotta dell’orso e l’ampliamento del bosco incantato arricchito da un percorso tematico.

Lo spettacolo luminoso durerà fino a domenica 7 gennaio e sarà accessibile nelle giornate festive e prefestive dalle 18.00 alle 24.00, mentre in quelle feriali dalle 18.30 alle 23.00.

Per i visitatori sarà predisposto un servizio navetta che partirà da diverse aree di sosta verso il centro della cittadina dove avrà luogo la manifestazione, nei prossimi giorni verranno rese note tutte le specifiche riguardanti la viabilità, le modifiche alla stessa e le indicazioni per visitatori e residenti. Verrà inoltre attivato il sito www.lucineleggiuno.it per avere le informazioni in tempo reale.