Le Mamme in cerchio cercano una “baby sitter”. L’associazione di Azzate (si trova in via Volta 44) che promuove iniziative per mamme in attesa o neomamme, propone sempre di portare i propri bambini agli incontri. Le mamme ascoltano gli esperti o imparano qualcosa di nuovo, i bimbi giocano nel loro angolino. Una situazione ideale anche per recuperare un po’ di energia e soprattutto socializzare con le altre donne, senza lo stress del piccolino che strilla.

I bambini però non possono essere lasciati soli nell’angolo dei giochi. Ecco allora la necessità di trovare una baby sitter.

Che requisiti deve avere?

Una ragazza che studia ma ha tempo libero, con diploma nel settore pedagogico e che mentre cerca lavoro vuole fare un po’ di esperienza.

Oltre a fare esperienza si farà anche conoscere dalle mamme che potrebbero poi contattarla e volerla come baby sitter personale.

Potrebbe però anche essere una zia, una nonna, una mamma con figli ormai grandi.

Cosa dovrà fare?

Intrattenere i bambini, sempre con la mamma comunque presente, nello spazio gioco.

Cosa offrono le “Mamme in cerchio”?

Ottima compagnia e una piccola (simbolica) ricompensa economica.

La collaborazione è richiesta il martedì, giovedì e venerdì (dalle ore 10 alle 12 circa).

Se interessate contattare il 348 6646880.