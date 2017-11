Le “mamme in cerchio” incontrano l’osteopata

Foto varie

Conoscere l’osteopatia in età pediatrica. È questo l’obiettivo dell’incontro proposto dall’associazione Mamme in Cerchio di Azzate dove si parlerà di “un approccio diverso per curare il bambino”.

Ne parlerà la dottoressa Denise Del Conte martedì 7 novembre dalle 10 alle 12 nella sede dell’associazione in via Volta 44 ad Azzate.

L’incontro è libero e gratuito. Si possono portare i bambini.