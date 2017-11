Le note del Maestro Scaltritti a Mosca

Il Concorso Schiaccianoci che inizia il 22 novembre al teatro “Tchaikovsky Concert Hall di Mosca” si aprirà con “Virtuousax”, brano composto dal Maestro Silvano Scaltritti, di Orago, interpretato dalla giovanissima sassofonista Sofya Tjurina (vincitrice dell’edizione 2016), accompagnata dalla Academic Symphony Orchestra of the Moscow Philarmonic Society.

Il brano, per sassofono soprano e orchestra, è stato composto proprio per l’occasione e lo spettacolo sarà trasmesso anche sul canale culturale della televisione di stato russa.

Il Maestro Scaltritti, conosciuto nel panorama musicale mondiale, ha già avuto esperienze a livello nazionale e internazionale; nel 2004 ad Assisi, sul sagrato della Basilica di San Francesco per l’esecuzione di una sua composizione tratta da “Il Cantico di Frate Sole”, a New York, presso il Parlamento di Strasburgo e in occasione dell’ultimo Giubileo, una sua composizione per coro è stata cantata in occasione della Santa Messa presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro.

Nella sua carriera di direttore d’orchestra si è cimentato nella direzione de “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, la “Serva padrona” di Pergolesi, “L’elisir d’amore” di Donizetti. Attualmente è maestro di tre quotate bande della provincia: la “Santa Cecilia” di Jerago, la “Concordia” di Crenna e la “Filarmonica” di Samarate.