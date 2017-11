Le notizie si muovono sui social ma restano fondamentali i media tradizionali

I social network sono la prima fonte di informazione, sia per ricevere che per cercare le notizie.

Ma la credibilità di una testata giornalistica è ancora fondamentale per la fiducia di chi si informa.

Con l’aiuto di IntoWay, la startup innovativa varesina che si occupa soprattutto di misurare la soddisfazione dei clienti per le aziende, abbiamo sottoposto ai varesini alcune domande su come si informano, proprio nella settimana del festival del giornalismo Glocalnews.

Il campione degli intervistati, ascoltati di persona nel centro della città di Varese, è stato di 95 persone, il 44% maschi e il 56% femmine, di tutte le età.

A queste persone abbiamo chiesto quale fosse la loro principale fonte di notizie, ovvero attraverso quale canale sono soliti ricevere le informazioni. La risposta, al primo sguardo, sembra essere una debacle per i professionisti dell’informazione anche se, ad un’analisi più accurata ci si accorge che è esattamente il contrario. La prima fonte di informazioni, infatti, risultano essere i social network nel 37% dei casi. Seguono i giornali online con il 32%, la televisione con il 21%, la radio con il 6% e, qui sta la vera sorpresa, il giornale cartaceo si ferma solamente al 4% dei casi.

Su questi risultati va fatta una necessaria premessa, ovvero che il campione è particolarmente giovane, ma il dato sul giornale cartaceo è comunque impressionante.

Da un’analisi più accurata delle risposte si può notare, comunque, che l’informazione è ancora per la stragrande maggioranza proveniente dai media tradizionali. Mettendo insieme giornali, radio e televisione risultano infatti come fonte principale di informazione nel 65% dei casi e, anche per il 37% costituito dai social network, va comunque considerato che attraverso essi operano comunque i media tradizionali.

Cambiano un po’ le cose quando agli intervistati è stato chiesto a chi si rivolgono quando sono loro a cercare delle notizie, diventando dunque soggetti attivi nella ricerca di informazioni. Qui è soprattutto la televisione a crollare a vantaggio dei motori di ricerca.

Nel nostro sondaggio, la risposta che risulta più interessante, soprattutto per chi fa informazione, è che la credibilità costruita da una testata è fondamentale per la fiducia dei lettori. Segno che per un giornale costruire una propria comunità di riferimento è fondamentale.

Queste, infatti, sono le risposte alla domanda: Ti fidi delle notizie che leggi?

Infine, abbiamo chiesto quali sono le notizie privilegiate, se nazionali, locali o indistintamente fra le due. Ecco il risultato:

Questo sondaggio è stato realizzato con l’aiuto di Intoway