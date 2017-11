Le opere di Don Pietro Giola in mostra il progetto Adattiamoci

I quadri di Don Pietro Giola saranno esposti nel salone San Carlo (in piazza Lombardia) da domenica 3 dicembre alle 10.30

Il sacerdote di Busto Garolfo, 85 anni di età e ben 60 di sacerdozio, ha voluto mettere in mostra i suoi lavori per sostenere il progetto “Adottiamoci” del Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale.

Nato a Busto Garolfo nel 1932, don Pietro Giola dopo l’ordinazione sacerdotale ha trascorso 30 anni nei seminari prima come insegnante di disegno e arte e poi come rettore del seminario di Masnago (Varese). Prima di tornare a Busto Garolfo come prete residente, è stato parroco a Bosto (Varese).

Diplomato a Brera, ha tenuto numerose mostre a fini benefici. Questa di Busto Garolfo è dedicata al progetto “Adottiamoci”, iniziativa del Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale che vuole coinvolgere la comunità bustese nell’adottare una famiglia in difficoltà, con figli neonati e/o in età scolare.



La mostra è visitabile dal 3 al 10 dicembre nel salone San Carlo (in piazza Lombardia) .

Orari: domenica 3 dicembre dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19; venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

L’inaugurazione è in programma domenica 3 dicembre alle 10.30.

L’ingresso è libero.