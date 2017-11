Le pagelle delle scuole: i licei di Busto eccellenze lombarde

Giorni di decisioni nelle famiglie dei ragazzi di terza media alle prese con la scelta del percorso superiore. Come ogni anno, la Fondazione Agnelli arriva in soccorso con “Eduscopio” il motore di ricerca che dà una fotografia delle performance degli istituti sia statali sia parificati, indicando classifiche per ogni indirizzo scolastico a seconda se si vorrà proseguire con gli studi universitari o si hanno aspirazioni lavorative post diploma.

Nel primo caso, la graduatoria è costruita in base alla media dei voti e ai crediti ottenuti nel primo anno di carriera universitaria, calmierata in base alla difficoltà del percorso accademico, nel secondo si guarda all’indice di occupazione entro i primi due anni dal diploma.

Di seguito le classifiche

Se si vuole proseguire con gli studi universitari:

Liceo Scientifico

Tosi Busto Arsizio,

Ferraris Varese

Castelli Saronno,

Curie Tradate

Cobianchi Verbania

Grassi Saronno

Da Vinci Gallarate

Stein Gavirate

Sereni Luino

Liceo classico

Crespi Busto Arsizio

Legnani Saronno

Stein Gavirate ( ormai chiuso)

Cairoli ( unico classico puro) Varese

Pascoli Gallarate

Sacro Monte Varese

Liceo Scienze umane

Manzoni Varese

Legnani Saronno

Sereni Luino

Curie Tradate

Linguistico

Legnani Saronno

Curie Tradate

Crespi Busto Arsizio

Manzoni Varese

Sereni Luino

Artistici (considerati solo percorsi universitari e non accademie belle)

Candiani Busto Arsizio

Frattini Varese

ITC (istituto tecnico commerciale)

Don Milani Tradate

Tosi Busto Arsizio

Montale Tradate

Stein Gavirate

Gadda Rosselli Gallarate

Keynes Gazzada

Dalla Chiesa Sesto Calende

Daverio Varese

Zappa Saronno

Casula Varese

ITIS ( istituto tecnico industriale)

Keynes

Facchinetti

Dalla Chiesa

Don Milani

Zappa

Se l’analisi viene fatta considerando l’iIngresso nel mondo lavoro

ITC

Don Milani Tradate

Tosi Busto Arsizio

Zappa Saronno

Gadda Rosselli Gallarate

Montale Tradate

Daverio Varese

Stein Gavirate

Keynes Gazzada

Casula Varese

Isis Città di Luino Luino

Dalla Chiesa Sesto Calende

Valceresio Bisuschio

ITIS

Geymonat Tradate

Facchinetti Castellanza

Riva Saronno

Newton Varese

Dalla Chiesa Sesto Calende

Ponti Gallarate

Stein Gavirate

Keynes Gazzada

Isis Città di Luino Luino

Zappa Saronno

Don Milani Tradate

Nervi Varese (indirizzo geometri del Daverio)

Professionale servizi

De Filippi Varese

Falcone Gallarate

Verri Busto Arsizio

Parma Saronno

Stein Gavirate

Valceresio Bisuschio

Professionale industriale

Facchinetti Castellanza

Newton Varese

Bermocchi Legnano

Parma Saronno

Ponti Gallarate

Falcone Gallarate