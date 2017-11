Le stagioni del cuore di Diana Ceriani

Una bella serata in dialetto, quella che si terrà nel piccolo teatro di Ferrera di Varese in programma per domenica 19 novembre alle ore 21.00.

Protagonista Diana Ceriani, cantastorie lombarda, che ha cantato anche su Antenna 3, Milano TV e tante altre emittenti.

Una manifestazione d’amore per le nostre valli e per la cultura che le anima. Non a caso la serata avrà come titolo “I stagiun dur coeur”.