Le tappe del progetto Stazioni

Il nuovo quartiere delle stazioni di Varese è stato progettato grazie a un bando del Governo Renzi sulle periferie urbane. Nell’estate del 2016 la giunta Galimberti annuncia di aver partecipato con un progetto redatto dagli uffici in solo un mese e mezzo, per non perdere l’occasione. In ottobre Renzi annuncia che saranno finanziato tutti i progetti. Il consiglio comunale approva il progetto, che però è ancora la prima bozza con le passerelle sopraelevate che successivamente scompariranno. Secondo le opposizioni le passerelle erano insicure e brutte. A novembre viene affidata la progettazione a una società privata. A Maggio viene presentato il nuovo progetto che prevede lo spostamento del mercato in piazza Repubblica e il nuovo centro diurno che sarà costruito in piazzale Kennedy. Scompaiono le passerelle sopraelevate che erano state disegnate per fungere da passaggio pedonale tra la Stazione dello stato, la Stazione nord e l’ufficio del giudice di pace di Viale Milano. In piazzale Kennedy, la giunta Galimberti pensa invece di realizzare una grande pensilina per ospitare eventi e un piccolo mercato alimentare coperto. Ma anche la stazioned ei bus e un parcheggio da 160 posti. Si tratta in sostanza di una grande riqualificazione urbana, in cui le stazioni rimarranno comunque separate, come lo sono dal 1882.

A questo progetto va infine legata anche la riqualificazione della stazione di Rfi, che l’azienda effettuerà nel 2018 per dotare Varese di una stazione più moderna in vista della apertura della linea Varese – Mendrisio – Lugano.