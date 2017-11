L’edicola si trasforma in infopoint degli autobus

È iniziata venerdì 17 novembre, in barba alla scaramanzia, l’attività dell’Infopoint di Autolinee Varesine situato nell’ex edicola tra corso Moro e piazza Monte Grappa.

Un luogo-simbolo del centro di Varese, per anni abbandonato a se stesso, ma riconvertito a questo nuovo utilizzo grazie ad una delibera della Giunta comunale del novembre 2016. Nonostante alcune spiacevoli lungaggini comportate dalla burocrazia romana, il grande impegno congiunto dell’azienda e del Comune ha permesso l’inizio dei lavori di ristrutturazione quest’estate, sino all’apertura ufficiale avvenuta appunto venerdì.

«Per noi è un grande momento: finalmente abbiamo un luogo così tanto simbolico a disposizione del trasporto pubblico e dei suoi utenti» commenta Fabrizio Laudi, direttore di Autolinee Varesine, che ringrazia «il Comune di Varese, in particolare il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati e il vicesegretario generale Elio Carrasi per il supporto fornito in questa circostanza».

«Nella centralissima piazza Monte Grappa abbiamo risolto un grosso problema di abbandono e degrado che perdurava da anni, di certo non un bel biglietto da visita per la nostra bella città. Oggi non solo quel luogo è tornato ad essere perfettamente inserito nel contesto della nostra città ma svolgerà anche un servizio utilissimo per i cittadini sul tema della mobilità e del trasporto pubblico. Anche in questo caso la sinergia con Autolinee Varesine è stata determinante» ha detto il sindaco di Varese, Davide Galimberti.

Oggi, dunque, chi si reca all’ex edicola di corso Moro può acquistare biglietti tanto del servizio urbano (gli autobus “gialli” che effettuano linee interne alla città di Varese), quanto del servizio extraurbano (gli autobus “blu” che collegano Varese agli altri paesi): per gli abbonamenti, invece, restano operative le due biglietterie principali in viale Milano e piazzale Kennedy. Ma l’Infopoint è appunto un…Infopoint: un luogo dove chiedere, domandare e informarsi su qualunque aspetto relativo al trasporto pubblico gestito da Autolinee Varesine, a disposizione di utenti abituali e di turisti che possono anche richiedere la nuovissima e precisa mappa delle linee urbane cittadine, comprendente una serie di indicazioni per raggiungere i punti chiave della città.

Infine, a stretto giro verrà attivato un pannello elettronico informativo, rivolto verso la frequentatissima fermata di corso Moro-Feltrinelli (proprio di fronte all’edicola), che sarà gestito in collaborazione da Autolinee Varesine e Comune di Varese, per fornire qualsiasi informazione relativa ad eventuali variazioni al servizio, ad eventi particolari o ad iniziative di significativo interesse per la città.