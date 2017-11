I Legnanesi fanno tappa al Teatro Galleria

Al Teatro Galleria di Legnano non può esserci stagione teatrale senza di loro. E anche quest’anno i Legnanesi saranno protagonisti sul palco di piazza San Magno con ben sei repliche del loro nuovo

spettacolo “Signori si nasce… e noi?”.

La storia ha inizio l’8 marzo, compleanno della Teresa che coincide con la festa della donna. Mentre nel cortile fervono i festeggiamenti, l’attenzione di Teresa viene attirata dal cellulare del Giovanni, dimenticato sul tavolo: un sms sospetto coinvolgerà i due in una discussione molto accesa, con la figlia Mabilia che, spaventata dalla situazione, cercherà di riappacificarli. Tra Teresa e Giovanni trionferà l’amore o incomberà l’ombra della separazione? Il Giovanni cadrà nelle grinfie di una ricca ereditiera o preferirà l’amore – povero ma sincero – della sua Teresa? Il dilemma si scioglierà ai piedi del Vesuvio. Sì, perché in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del grande Antonio De Curtis, il titolo dello spettacolo, i colori e le tradizioni di Napoli, la “malafemmena” come colonna sonora degli strabilianti quadri musicali di Mabilia, renderanno omaggio alla maschera immortale di Totò e testimonieranno come i Legnanesi, oggi, non conoscono

confini.

Fondati alla fine degli anni Quaranta da Felice Musazzi, i Legnanesi sono diventati un’icona del teatro italiano. Oggi a portare avanti la preziosa eredità sono Antonio Provasio (la Teresa), Enrico Dalceri (la Mabilia) e Luigi Campisi (il Giovanni).

Lo spettacolo è in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre, quindi venerdì 6 e sabato 7 aprile con inizio alle 21. Previste anche due repliche pomeridiane, domenica 3 dicembre e domenica 8

aprile, con inizio alle 16. I biglietti sono in vendita a partire da 27 euro e possono essere acquistati presso il Disco Store di piazza San Magno oppure in rete sul circuito TicketOne.