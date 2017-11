Legnano si prepara ad un Natale luccicante

La città di Legnano è pronta a festeggiare il Natale, e per farlo quest’anno ha deciso di investire molte delle sue energie sulle attività e sulle iniziative cittadine.

Il sindaco Gianbattista Fratus è stato il primo, questa mattina a palazzo Malinverni, a prendere parola durante la conferenza di presentazione delle iniziative: “con le numerose attività che proporremo quest’anno, vogliamo portare tra i cittadini sentimenti di gioia tipici del Natale, abbiamo deciso di coinvolgere in questo tanto il centro, quanto le periferie, perché tutta la città deve fare parte del progetto, il nostro è un investimento collettivo per far sì che Legnano possa diventare un punto di riferimento per l’Altomilanese e il Basso Varesotto”.

Per il sindaco quindi “il Natale è un evento importante per la nostra città, negli anni successivi proporremo altre novità, questo è un punto di partenza affinché i nostri operatori economici possano risvegliarsi dal torpore ed essere attivi alle proposte”.

A prendere successivamente la parola è stato Mino Colombo, diretto dell’ufficio eventi della città: “Per quanto riguarda la questione dell’illuminazione natalizia, abbiamo deciso di costruire un progetto collettivo, partendo da piazza Monumento infatti ci allargheremo poi a raggiera su tutti i quartieri della città raggiungendo quest’anno l’Oltresempione”.

“Per quanto riguarda il centro cittadino- continua i direttore- abbiamo deciso di non affidarci alle tradizionali luminarie sospese, ma di creare una sorta di percorso luminoso attraverso l’installazione, nelle vasiere delle vie del centro, di alcune luci che giungerà in piazza San Magno dove ci saranno delle proiezioni luminose dinamiche a tema sui quattro edifici centrali”.

Ma la vera novità del natale legnanese 2017 è sicuramente rappresentata “dal calendario dell’avvento che stiamo ultimando in piazza San Magno della grandezza di circa 500mq, un’opera che non ha nessun riscontro in Italia poiché il nostro calendario è costruito da cima e fondo”.

Il meccanismo di apertura delle caselle prevede che “nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, alle 18 un Babbo Natale si calerà dal tetto dell’edificio sul quale il calendario è appoggiato ed aprirà così la casella, una volta tornato a terra poi consegnerà ai bambini presenti dei piccoli doni”. Durante il resto della settimana l’apertura del calendario avverrà durante la mattina in maniera meno scenografica.

Mino Colombo ci tiene poi a precisare come “tutti gli appuntamenti del Natale ruoteranno intorno al calendario, con diverse iniziative nei giorni pre festivi in centro, a partire da sabato 16 dicembre con l’animazione del centro città e con il giardino centrale del municipio adibito ad area gioco per bambini”.

Le periferie non sono state abbandonate dal progetto e per loro è stato pensato di dedicare “i giorni festivi, a partire dal 3 fino al 17 dicembre, saranno riservati alle zone della città meno centrali con animazioni ed esposizioni che aiuteranno a popolare anche queste aree”. Non mancherà la classica pista di pattinaggio dietro l’ex- tribunale, il villaggio di Babbo Natale nel cortile del Comune e tanti eventi nei weekend.

“Tornerà- conclude Mino- anche lo scambio di auguri tra l’amministrazione e i cittadini, il 24 dicembre sia in piazza San Magno, che nei quartieri di Mazzafame e Canazza”.

Per spiegare le ragioni che hanno indotto il comune a impegnarsi nella realizzazione di un’opera così importante come il calendario dell’avvento, Flavio Arensi, curatore dell’evento ha precisato che “è importante portare l’arte fuori dai suoi tradizionali quali i musei, grazie a questa iniziativa proporremo a tutti i legnanesi e non solo una vera e propria mostra a cielo aperto, sotto ogni casella infatti si cela un’opera disegnata dal pittore d’arte contemporanea Velasco Vitali, che ha accettato di rappresentare gratuitamente in 24 disegni cosa rappresenta l’avvento in ogni uomo”.

A illustrare meglio il suo concetto di arte e su quale ispirazione abbia creato le sue opere, l’artista Vitali ha spiegato come “i temi sui quali ho lavorato sono in realtà delle metafore, che penso possano appartenere un po’ a tutti, sono anche contento che sia stato dedicato all’arte un supporto così significativo come il calendario, per troppo tempo l’arte è stata messa da parte, è ora che anche a lei vengano dedicati i grandi spazi pubblici”.

L’assessore alla sicurezza e al commercio Maira Cacucci ha concentrato il suo intervento su come “tutte queste iniziative sono nate con l’idea di coinvolgere gli operatori commerciali perché sono loro i primi protagonisti dato che il Natale è anche importante per le attività economiche del territorio”.

“Riportare l’attenzione su Legnano – prosegue l’assessore – per farla vivere anche ai cittadini dei comuni vicini è un progetto vincente e ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di una serie di manifestazioni e attività che andranno al di là del periodo natalizio”.

Infine, Paolo Ferrer, rappresentante dei commercianti di Legnano, ha parlato di come questo sia “un nuovo modo di intendere la città, la vera novità è che tutti insieme abbiamo fatto un investimento, abbiamo fatto sinergia considerando questo come un punto di partenza su futuro non limitato al solo periodo natalizio”.

“Alle attività da noi proposte – precisa Ferrer – hanno aderito più di 350 attività commerciali, e ognuna di esse esporrà sulla propria vetrina una vetrofania rappresentante il logo del natale di Legnano.”

L’intervento di Paolo Ferrer si conclude con una novità, che prevede l’introduzione “di una shopping card collegata ad una applicazione per smartphone, che prenderà il nome di legnano on card, e che permetterà di acquisire dei crediti per ogni acquisti fatto in un’attività commerciale della città, una volta raggiunti 6 punti la carta diverrà utilizzabile e si potranno utilizzare degli sconti”.

L’accumulo dei punti però “avviene per ogni categoria commerciale a cui ci si rivolge per i propri acquisti, per avere quindi 6 punti sarà necessario visitare sei attività commerciali differenti, la carta inoltre non prevede nessun supporto fisico, è elettronica e scaricabile sugli store di android e IOS gratuitamente”.