Leonardo inizia la consegna di 16 elicotteri alla Norvegia

Consegnato il primo AW101 destinato al ministero della Giustizia e pubblica sicurezza norvegese per il programma di ricerca e soccorso (SSAR – Search and Rescue). Gli AW101 saranno impiegati dall’Aeronautica Militare norvegese e sostituiranno gli elicotteri Sea King attualmente in servizio

L’’ AW101 è l’elicottero SAR più avanzato al mondo – in grado d i compiere missioni a lunghissimo raggio – con oltre 220 unità ordinate da diversi clienti fino ad oggi. Leonardo fornisce anche un completo pacchetto di supporto comprendente ricambi,, assistenza tecnica e addestramento. Le consegne continueranno fino al 2020 e gli elicotteri saranno distribuiti su sei diverse basi operative.

Bjørn Ivar Aarseth, project manager del Ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza norvegese ha dichiarato: «La consegna del primo elicottero rappresenta una tappa fondamentale per il programma di ricerca e soccorso norvegese e siamo felici che il primo AW101 sia arrivato in Norvegia. Vorrei congratularmi con la mia squadra al Ministero della Giustizia, la difesa norvegese, Leonardo e tutti gli altri partner per l’ottenimento di questo risultato» .

Jon Clark, responsabile del programma in Leonardo, ha dichiarato: «L’AW101 che abbiamo sviluppato per la Norvegia è senza dubbio il miglior elicottero SAR al mondo e siamo orgogliosi di aver consegnato la prima unità, che resterà al servizio della popolazione norvegese per i prossimi decenni.. Questo contratto si basa su una partnership di lungo termine tra industria , Ministero della Giustizia e dalla Pubblica Sicurezza, Aeronautica Militare e Agenzia norvegese per i Materiali della D ifesa , con l’’ obiettivo comune di fornire il migliore servizio SAR possibile. Non vediamo l’ora che l’AW101 entri in servizio operativo nel 2018».

L’AW101 è dotato di tre motori per garantire la massima sicurezza , un sistema antighiaccio per il volo in con dizioni meteorologiche estreme ampio raggio di azione e autonomia, una trasmissione capace di funzionare per 30 minuti in caso di assenza di lubrificazione e una ridondanza multipla dei sistemi avionici e di missione per la massima affidabilità in tutte le condizioni. Gli ampi portelloni della cabina e la rampa posteriore garantiscono facile e rapido accesso all’equipaggio, alle persone soccorse e alle necessarie attrezzature .