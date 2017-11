Il liceo Candiani vince il concorso Bloglab 2017

Massimo Bontempi, Federico Scazzosi, Federico Cataleta e Samuele Battistella sono i vincitori dell’edizione 2017 di Bloglab.

Per tre giorni, cento studenti divisi in 25 microredazioni, hanno lavorato come dei veri giornalisti per raccontare, a margine del Festival di Giornalismo Glocalnews, i 4 siti Unesco della provincia di Varese e dando interpretazioni diverse di ciò che serve per definire”turistica” una località.

L’aula magna dell’Istituto Daverio Casula è stata il cuore del laboratorio, uno spazio accogliente e attrezzato per permettere di lavorare e pubblicare in tempo reale.

Testi, fotografie e video senza dimenticare l’aspetto social per creare “engagement” e quindi visualizzazioni come un vero new media, sono stati questi i campi in cui si sono cimentati i ragazzi degli istituti superiori. Non solo dalla provincia di Varese ma anche da altre città: Udine, Imperia, Viterbo, Bari, Napoli, Parma, Brescia, Monza, Verona e Torino che hanno partecipato all’evento su invito del Miur grazie al sostegno dell’Ite Tosi di Busto e alla Fondazione Merlini

Dopo tre giorni di eventi, interviste, racconti multimediali, nel sala Campiotti della Camera di Commercio si sono svolte le premiazioni delle 25 mini redazioni. A premiare i partecipanti il Presidente della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e il consigliere della Provincia con delega all’Istruzione Paolo Bertocchi. Sponsor dell’evento sono stati il Consiglio regionale lombardo, Acer e i supermercati Tigros.

Primi classificati, quindi, i ragazzi del liceo artistico candiani di Busto Arsizio con “NowBlog”. Secondi gli studenti del liceo classico Cairoli di Varese con “L’eco dell’Ernesto“, terzi il blog “MakeitShared” formato da ragazzi provenienti da Napoli, Udine e Imperia, quarti i ragazzi di “JoCulture” di Imperia, Udine, quinti gli studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio di UnesBlog.

Tutti gli altri a pari merito per impegno, creatività, fantasia e simpatia.