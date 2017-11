LILT di Gallarate, campagna “in rosa”: “Grazie a chi ci ha aiutato”

Titolo: La delegazione LILT di Gallarate ringrazia

Anche quest’anno la delegazione di Gallarate della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori (LILT) è stata impegnata nel mese di ottobre nella campagna “Nastro Rosa”.

Le manifestazioni svolte nei comuni di Gallarate, Somma Lombardo, Casorate Sempione e Samarate sono state finalizzate ad assicurare informazioni, visite senologiche e suggerimenti per eventuali esami strumentali per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. E’ stato distribuito l’opuscolo informativo volto ad approfondire le tematiche proprie della prevenzione al femminile ed aggiornato in base alle recenti evidenze scientifiche. Ad oggi sono questi gli strumenti più efficaci per combattere il cancro della mammella e per poter conseguire una percentuale di guarigione superiore al 90%. L’affluenza della popolazione femminile è stata rilevante così come l’interesse e la partecipazione. Sono state effettuate oltre 200 visite senologiche gratuite.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei volontari LILT e alla disponibilità dei vari Comuni. Un grazie particolare va alla s.c. di Chirurgia generale (direttore prof A. Benevento) e alla s.c. di Oncologia (direttore S. Artale) dell’ospedale di Gallarate che hanno messo a disposizione l’opera gratuita dei loro collaboratori (dott.ssa S. Monetti, dott.ssa L. Giavarini, dott.ssa C. Butti). Si ringrazia inoltre i colleghi oncologi dott.ssa G. Bettini, dott. E. Caronno, dott. M. Airoldi e dott. G. Reguzzoni e la disponibilità del dr. G. Demolli.