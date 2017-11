“Limes in festa”, una giornata di eventi a teatro

Per l’intera giornata, domenica 12 novembre dalle 10 fino alle 20, Teatro Periferico organizza iniziative a ingresso libero presso il teatro comunale di Cassano Valcuvia per presentare gli esiti di tutti i laboratori del primo biennio del progetto Limes confini che s’incontrano.

Si tratta di una grande kermesse adatta a grandi piccini con mostre, esposizioni, video, performances, letture e mini spettacoli.

Dalle 10 si potrà accedere agli spazi espositivi per ammirare originali opere di Land Art (realizzate sotto la guida dello scultore e scenografo Marcello Chiarenza) e nello spazio verranno proiettati i video realizzati nei laboratori per adulti e bambini. Alle 14 inizieranno le azioni sceniche ovvero estratti da spettacoli teatrali, performance, cori e letture sceniche frutto di interviste e racconti di vista vissuta. Alle 19 la giornata si concluderà con un rinfresco organizzato da Teatro Periferico insieme a tutti i suoi amici e amiche.

Limes ha coinvolto 7 Comuni della zona in attività ideate e progettate su misura per promuovere la partecipazione dei cittadini alla produzione culturale, la condivisione delle pratiche artistiche e la diffusione di forme d’arte inusuali, un precorso iniziato due anni fa e che proseguirà per un altro anno ancora.

Il teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4

Ingresso libero per adulti e bambini.

Informazioni: 334.1185848 – info@teatroperiferico.it

www.teatroperiferico.it

Il programma della giornata:

A partire dalle 10.00 gli spazi espositivi:

Arte e Natura – Mostra fotografica – dal progetto di Maccagno

Un laboratorio di Marcello Chiarenza (scultore, pittore, scenografo e autore teatrale), che ha visto un’ampia partecipazione di cittadini, ha dato il via alla realizzazione di dodici opere di land art, esposte per 10 giorni nei prati intorno al museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca. Verrà presentata la documentazione fotografica dell’evento.

Cuci la tu storia – Costumi – dal progetto di Azzio

Partendo da quattro immagini tratte dal patchwork già realizzato l’anno scorso dai partecipanti al laboratorio di sartoria creativa, sono stati realizzati quattro costumi scenografici, curati da Martina Ravelli, ispirati a riti, usanze, feste e cerimonie,

Il lavoro – Video – dal progetto di Germignaga

Montaggio, della durata di 8 minuti, di filmati e foto realizzati dai partecipanti al laboratorio di ripresa e montaggio video condotto da Valentina Malcotti. Il video raccoglie prove di interviste, scene montate, foto e brevi frammenti di documentario per le vie di Germignaga sul tema del lavoro.

L’ora della fiaba – Pupazzi e video – dal progetto di Gavirate

I pupazzi esposti e il video sono ispirati ad una fiaba scritta a partire dai racconti di persone di vari paesi del mondo e sono stati realizzati all’interno di due laboratori per bambini, uno di pupazzi tenuto da Raffaella Meregalli (attrice ed ideatrice di teatro per bambini) ed uno di illustrazione tenuto da Stefania Vincenzi (illustratrice e cartoonist)

Baratto di storie – Azione scenica – dal progetto di Castellocabiaglio

Ognuno dei partecipanti al laboratorio teatrale, seduto ad un piccolo tavolo, come venditore di una storia ad una fiera, farà un breve racconto ad uno spettatore, che a sua volta, sarà invitato a raccontarsi.

A partire dalle 14.00 le Azioni sceniche:

La lingua – Scena tratta dallo spettacolo Lingualunga – dal progetto di Cassano Valcuvia. I bambini di famiglie straniere hanno incontrato i bambini italiani in un anno di laboratorio con Abderrahim El hadiri Abdul (regista e attore di origine marocchina). Questo incontro ha avuto come esito lo spettacolo Lingualunga, che affronta il tema della comunicazione tra lingue e culture diverse, di cui sarà rappresentato un estratto.

Ore 15.00

I teatrini di Portovaltravaglia – Azione scenica

In questa restituzione artistica si coniugano gli esiti di un laboratorio di lettura e narrazione per i nonni e di un laboratorio di costruzione di teatrini condotto da Salvatore Manzella. Tre tipi curiosi raccontano personaggi della loro vita, trasformandoli nei protagonisti di un’originale fiaba.

Ore 16:00

Il lavoro – Azione scenica – dal progetto di Germignaga

Le storie autobiografiche di alcune ex operaie ed ex operai del setificio Stehli e di giovani lavoratori immigrati sono raccontate in una mise en espace a cura del laboratorio di teatro.

Ore 17:00

Coro – dal progetto di Azzio

Il laboratorio di canto condotto da Annamaria Garriga si è basato sulle testimonianze raccolte dai partecipanti su feste, riti e cerimonie ed ha portato al recupero di cinque canzoni provenienti sia dal folklore tradizionale, sia dal repertorio sacro

Ore 18.00

Laboratorio di scrittura creativa – Letture – dal progetto di Cassano Valcuvia

I racconti di cui verrà data lettura sono esiti di un laboratorio di scrittura con Alberto Cristofori (editor), tenuto presso il centro documentale di Cassano Valcuvia.