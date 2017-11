Nuove limitazioni sulla superstrada 336

Anas comunica che, per consentire i lavori di installazione di nuovi delineatori lungo il guardrail spartitraffico, da lunedì 20 a venerdì 24 novembre, in esclusivo orario diurno compreso tra le 9.00 e le 16.00, sulla strada statale 336 dir “dell’Aeroporto della Malpensa” in direzione A4 sarà istituito un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e deviazione sulla corsia di marcia, in tratti saltuari dal km 11,000 al km 26,000, nei comuni di Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Vanzaghello, Castano rimo, Buscate, Cuggiono, Inveruno e Mese, nelle province di Varese e Milano.

Nelle zone interessate dai lavori vigerà il limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde, gratuito, 800 841 148.