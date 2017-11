L’impatto di Trump sulla politica mondiale alla Liuc

Martedì 14 novembre alle ore 12.30 (aula C112) alla Liuc Dominick Salvatore professore di economia presso la Fordham University, New York, interverrà per parlare dell’impatto delle politiche di Donald Trump sull’economia americana e mondiale e di come possono l’Europa e l’Italia difendere la propria competitività sullo scenario globale.Parteciperanno anche il giornalista Gianfranco Fabi (Sole 24Ore) e Michele Tronconi (SIMEST).