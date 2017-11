L’incanto del Natale in Agricola

Il Natale 2017 di Agricola sarà di incanto, con un allestimento che permetterà a tutti di immergersi e vivere le emozioni della festa più attesa dell’anno, a 360 gradi.

Da sempre il Natale rappresenta un’occasione per ritrovarsi tra amici e famigliari, una tradizione evocativa che inebria e contagia tutti quanti, grandi e piccini, allo stesso modo affascinati ed entusiasti per i preparativi, soprattutto chi ama stupire ogni anno con decorazioni sempre diverse

Lo staff di Agricola lo sa e lavora tutto l’anno per allestire idee e suggerimenti sempre nuovi e originali, pronto ad accogliere il cliente e a consigliarlo durante la sua visita in negozio, suggerendo anche idee ma lasciando sempre libertà alla fantasia e al gusto personale di ciascuno.

Nello store di via Pisna 1 a Varese, ci sono alberi di Natale di tutte le specie e per tutte le tasche e grazie alla collaborazione con Everlands, il Natale di Agricola è innovativo grazie a prodotti in resina: al tatto sembrano abeti veri, garantiti per ben dodici anni!

Inoltre a chi porterà il suo vecchio albero per acquistarne uno nuovo, Agricola riconoscerà uno sconto del 10%. Ampio spazio anche ai presepi, con tutto il necessario per creare opere che lasceranno a bocca aperta amici e parenti.

In tutto il periodo che precede il Natale, Agricola propone laboratori per imparare a creare la propria ghirlanda natalizia, allestire un presepe all’interno di una boccia di vetro, creare le proprie decorazioni e tutto quanto può servire per rendere incantato il Natale. I corsi sono a numero chiuso e si richiede la prenotazione seguendo questo link.

Agricola espone tanti prodotti esclusivi, tutti scelti con grande cura e per lo più creati dai migliori stilisti del Natale. Sono diversi i temi proposti quest’anno, tutti originali e pensati proprio per creare un’atmosfera di incanto.

Avete mai pensato per esempio di addobbare l’albero con tanti saponi profumatissimi e colorati e dalle forme più varie? Se siete più tradizionalisti invece, Agricola propone la collezione Christmas Fun, dove il rosso e il bianco la fanno da padroni, con l’aggiunta di idee stravaganti che vogliono attirare l’attenzione e l’estro innovativo dei più giovani. La collezione Love By The Nature, sui toni del verde e del marrone, sarà gradita a chi vuole esaltare la natura, addobbando la casa e la tavola con materiali come il legno, mentre la collezione Winter Sky, coi suoi toni argento, bianco e blu, ricorda il gelo dell’inverno, per una festa elegante. Per chi ama le atmosfere un po’ vintage e retrò, lo staff Agricola consiglia la collezione RememberWhen, ispirata alla nostalgia dei toni oro e rosa pastello.

Non mancano nemmeno idee per allestire la tavola, che in queste occasioni deve essere davvero speciale, perché diventa il centro nevralgico della giornata, il luogo attorno al quale si riunisce tutta la famiglia. In Agricola potrete scoprire tanti allestimenti e lasciarvi ispirare!

L’Incanto del Natale di Agricola è anche un profumo, che verrà diffuso nell’ambiente per tutto il periodo e che sarà anche in vendita, per profumare la propria casa con essenze naturali che sanno di sottobosco e dell’atmosfera tipica del Natale. Un’idea regalo interessante e originale!

Non solo decor: l’Incanto del Natale in Agricola significa tante iniziative per grandi e piccini. Babbo Natale farà visita all’Agricola, per raccogliere le letterine dei bambini, mentre.

Sabato 11 e domenica 12 novembre siete tutti invitati alla grande apertura del Natale in Agricola: La Stube del Trentino di Bodio offrirà tanti assaggi per un aperitivo dai sapori tipici e per i più piccoli una merenda dolcissima con strudel e cioccolata.

Siete curiosi di scoprire il resto?

Agricola Home & Garden vi farà vivere l’Incanto del Natale toccando tutti i vostri sensi e vi invita a visitare lo store in Via Pisna 1 a Varese, aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

lunedì dalle 14.30 alle 19.00

da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00

sabato e domenica ORARIO CONTINUATO dalle 9.00 alle 19.00

Tutti i dettagli sulle iniziative in Agricola a questo indirizzo:

https://www.agricolashop.it/incanto-del-natale

Per rimanere sempre aggiornati seguite Agricolashop su Facebook e Instagram.