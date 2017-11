L’inverno è arrivato, freddo e neve in agguato

Preparate la legna e il piumone perché la bella giornata di ieri, domenica 26, con sì, tanto vento, ma anche molto sole, sarà un ricordo per la settimana in arrivo.

E perché arriverà la neve, già da domani in montagna, e forse da venerdì anche in pianura.

SITUAZIONE – Il Centro Geofisico Prealpino “fotografa” la situazione meteo. Correnti settentrionali raggiungono le Alpi e mantengono oggi bel tempo invernale. Da domani è atteso un moderato peggioramento con il sopraggiungere di una circolazione depressionaria da nord.

PREVISIONI – Oggi giornata soleggiata con cieli a tratti velati da nubi alte. Gelo all’alba. Qualche nuvola in più sulle Alpi di confine ma ovunque asciutto. Attenuazione del vento da nord in montagna fino a cessazione.

Martedì poco sole al mattino, via via molte nuvole che potranno portare qualche goccia in pianura da metà giornata e fiocchi sui rilievi oltre circa 700m.

Mercoledì cieli perlopiù nuvolosi e possibilità di qualche debole precipitazione all’est. Limite neve verso 600m. Schiarite irregolari e asciutto su Piemonte e Lombardia occidentale.

TENDENZA – Giovedì 30 novembre: nuvoloso al mattino, più sole nel pomeriggio. Probabilmente asciutto. In montagna ventilato da nord.

Venerdì 1 dicembre: nuvolosità estesa accompagnata da deboli precipitazioni. Più freddo. Fiocchi di neve possibili fino a quote medio-basse.