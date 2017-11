Lions Club Luino: vaccini? … parliamone

Il tema delle vaccinazioni è un argomento importante, reso ancora più d’attualità dai media che gli hanno attribuito molta rilevanza; abbiamo poi assistito a tante prese di posizione non sempre motivate e basate anche su informazioni distorte.

Il tema è delicato ed il Lions Club Luino vuole dare il proprio contributo: il fine istituzionale del Lions International consiste nel ‘’servire’’, cioè farsi carico delle necessità della collettività. In questo caso il Lions Club Luino desidera contribuire a promuovere la conoscenza su una tematica molto dibattuta.

In occasione del recente Congresso Nazionale Lions a Roma è stato approvato come tema di studio per la corrente annata ‘Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo contrastando la disinformazione’.

Sulle vaccinazioni le domande oggi sono tante ed è comprensibile come di fronte a molte opinioni contrastanti i genitori vogliano raccogliere più informazioni possibili, cercando di crearsi una personale opinione per il bene dei propri figli. E’ necessario quindi sensibilizzare correttamente la popolazione, combattendo le tesi complottistiche, false, fraudolente e prive di fondamento scientifico: così si esprime il comunicato emesso a chiusura del Congresso di Roma.

Raccogliendo l’invito giunto dal Congresso Lions e consapevole dell’importanza della materia, il Lions Club Luino ha organizzato un incontro pubblico che si svolgerà venerdì 10 novembre alle ore 21, presso la Colonia Elioterapica di Germignaga (via Bodmer 20) dal titolo ‘Vaccini? … parliamone’.

Relatore sarà il dr. Giuliano Rizzardini e moderatore il dr. Pietro Merlo, medico e socio Lions.

In estrema sintesi, in quanto il suo curriculum sarebbe lunghissimo, il dr. Rizzardini si è laureato in medicina presso l’Università di Pavia ed ha poi conseguito la specializzazione nella cura dell’AIDS presso l’Università di Milano. Ha iniziato a lavorare in Uganda nel 1985 quindi ha continuato la professione negli Stati Uniti ed in seguito al St. Mary’s – Lacor Hospital. Ha pubblicato innumerevoli articoli sulle riviste specialistiche del settore e oggi è Direttore del Dipartimento Malattie Infettive presso l’ASST Ospedale Fatebenefratelli e Sacco di Milano.

Una serata aperta al pubblico e da non perdere per chi desideri informarsi, potendo ascoltare uno dei massimi esperti in materia.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Centro Culturale San Carlo Borromeo.