Liquami nel Lago, Mariani risponde a Pellicini

Pubblichiamo la risposta del Consigliere provinciale all’Ambiente Valerio Mariani al Sindaco di Luino Andrea Pellicini in merito alla questione degli inquinamenti fognari nel Verbano.

«Siamo stupiti delle dichiarazione del sindaco di Luino Andrea Pellicini apparse in questi giorni sulla stampa a seguito dello sversamento di liquami nelle acque del Lago Maggiore.

Il nostro stupore è dovuto al fatto che proprio il Sindaco di Luino ha firmato l’accordo tra Ato, Alfa, Società Tutela Verbano e lo stesso Comune, nel luglio 2017 e conosce

perfettamente il quadro della situazione, ma anche l’impegno che l’Amministrazione Vincenzi, negli ultimi due anni e mezzo, ha messo in campo affinché si concretizzassero le soluzioni progettuali per risolvere il problema complessivo del sistema delle fognature e

della depurazione a Luino».

«Occorre a tal proposito – continua Mariani – ricordare che se Luino si trova in questa situazione non è certo per responsabilità dell’amministrazione Vincenzi. Al contrario, dopo solo un anno dalla costituzione del gestore unico idrico provinciale, Provincia, Ato e Alfa hanno subito affrontato il problema sottoponendo al Comune l’accordo che prevede lo stanziamento di 9,5 milioni di euro, pari a quasi il 20% dell’intera previsione di investimento provinciale relativo al piano delle infrazioni. In questo momento inoltre Alfa è già impegnata nel predisporre la progettazione che si concluderà con l’assegnazione degli appalti entro il 2019. Detto questo, invece di parlare di messa in mora, sarebbe meglio parlare della collaborazione fattiva che negli ultimi due anni ha consentito di porre le basi concrete per risolvere un problema fino a 2 anni fa mai preso in considerazione e nell’interesse di tutti i luinesi».