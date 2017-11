Livio Morosi alla guida del Motoclub Cascinetta

Il Motoclub Cascinetta dà il benvenuto al nuovo presidente Livio Morosi.

Giacomo “Jack” Cattaneo passa il testimone «dopo 10 anni vissuti da consigliere, segretario e presidente».

«Dal 2018 il nostro motoclub si arricchisce di una persona molto competente nel mondo delle due ruote e rafforza la sinergia con altri gruppi e moto club. Sono certo che Livio saprà portare avanti le iniziative del gruppo con la consapevolezza di un grande organizzatore» commenta Cattaneo.

Negli ultimi anni il motoclub ha rinnovato il proprio impegno, anche su nuove vie di sviluppo della passione per la due ruote, come i corsi di guida sicura, le partnership con giovani aziende, l’organizzazione di nuovi eventi. «Il mondo della moto ha molto da dare, può diventare un vero volano economico, come sta dimostrando il circuito Terre di Moto» dice Cattaneo. E a Gallarate il Motoclub Cascinetta ha dato l’esempio con convinzione: a metà settembre l’evento “Motor Day” ha portato in città centinaia di persone, con la “base” allestita in pieno centro, al Broletto.