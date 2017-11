L’occhiale, vestito per gli occhi

Anni ’70, tondi, squadrati, con lenti colorate e chi più ne ha, più ne metta! Di cosa sto parlando? Degli occhiali ovviamente!

Gli occhiali sono stati protagonisti delle sfilate e non solo quelle estive. Arma di seduzione, strumento per nascondere e accessorio indispensabile per tutte le donne, gli occhiali sono uno dei “must have”, irrinunciabili in ogni stagione.

Ma quali sono i nuovi modelli di tendenza per questo autunno/inverno 2017? Si parte dalle mascherine di Chanel e Prada, al “tutto lente” di Versace e Marni, passando per i modelli tondi e colorati di Emporio Armani e Jil Sander, i quadrati di Celine, Max Mara e Gucci, senza perdere di vista quelli impreziositi con montatura gioiello e linea da gatto di Fendi e Dolce & Gabbana.

Gli occhiali sono un accessorio che va scelto con cura e i modelli di tendenza sono tanti, ma prima di passare all’acquisto bisogna considerare la forma, che deve armonizzarsi e non alterare i lineamenti naturali del viso.

Le montature grandi o a occhio di gatto per esempio non stanno bene su un viso troppo magro, ma si addicono maggiormente ai visi dal taglio rotondo. I modelli da aviatore sono invece perfetti per i visi più triangolari e le lenti tonde sono ideali per addolcire visi squadrati, mentre gli occhiali dalla forma rettangolare sono ottimi per le forme di viso allungate.

Le fantasie che andranno per la maggiore nella stagione fredda sono quelle tartarugate con combinazioni di colori accesi e contrasto come il fucsia, l’arancione o il blu elettrico, fino ad arrivare a montature vibranti a motivi “stripes”. Non mancheranno paillettes, brillantini e gioielli e il classico total black come sempre protagonista ovunque.

Buon shopping

Sabina