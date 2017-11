L’omaggio a chi ha spento l’incendio al Campo dei fiori

Dopo il lavoro dell’uomo, degli aerei e degli elicotteri ci ha pensato la pioggia a soffocare definitivamente le fiamme sul Campo dei Fiori.

I danni sono stati moltissimi e la montagna impiegherà molto tempo a leccarsi le ferite di quella che è stata a tutti gli effetti una tragedia per un territorio carissimo ai varesini e non solo.

Quello che è successo al Campo dei Fiori durante l’emergenza è stato però anche uno straordinario esempio di come la comunità tutta si sia mobilitata per fronteggiare le fiamme. Dai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, dalle protezioni civili, ai volontari con grande senso di responsabilità e competenza in tantissimi hanno dato prova di una comunità che nel momento del bisogno sa entrare in azione.

Per questo, ad un paio di settimana di distanza dall’incendio, il Consiglio Comunale di Varese, aperto anche ai sindaci e alle istituzioni locali, ha reso omaggio ai rappresentati di tutte i corpi, le organizzazioni ed enti che hanno dato una mano per far fronte all’emergenza.